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У Севастополі пролунали вибухи: атакували морські дрони

Олена ІвашківПонеділок, 30 жовтня 2023, 03:29
У Севастополі пролунали вибухи: атакували морські дрони
Фото з соцмереж. Невстановлений морський безпілотний апарат у районі Севастополя. 1.09.2022. Крим, Україна.

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, там виявили два безекіпажні катери.

Джерело: російський "губернатор Севастополя"  Міхаіл Развожаєв, Міноборони РФ, Telegram Кримський міст

Деталі: За словами Развожаєва, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.

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За інформацією Міноборони РФ, у Чорному морі виявили два безекіпажні катери: "По району виявлення завдано вогневої поразки, на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів".

Варто зазначити, що о 6.36 окупанти перекрили Кримський міст. 

Людей, які перебувають на мосту та в зоні огляду попросили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Майже через годину рух відновили.

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Теми: КримСевастополь
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