У Севастополі пролунали вибухи: атакували морські дрони
У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, там виявили два безекіпажні катери.
Джерело: російський "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв, Міноборони РФ, Telegram Кримський міст
Деталі: За словами Развожаєва, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.
За інформацією Міноборони РФ, у Чорному морі виявили два безекіпажні катери: "По району виявлення завдано вогневої поразки, на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів".
Варто зазначити, що о 6.36 окупанти перекрили Кримський міст.
Людей, які перебувають на мосту та в зоні огляду попросили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Майже через годину рух відновили.
Передісторія:
- У ніч на 29 жовтня у Росії заявили, що збили над Кримом 36 безпілотників.
- В Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня також було чути політ безпілотників та постріли по них.
- Згодом стало відомо, що Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії в ніч на 29 жовтня атакували два безпілотники Служби безпеки України.
- Після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.