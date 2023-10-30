У Севастополі пролунали вибухи: атакували морські дрони

Фото з соцмереж. Невстановлений морський безпілотний апарат у районі Севастополя. 1.09.2022. Крим, Україна.

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, там виявили два безекіпажні катери.

Джерело: російський "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв, Міноборони РФ, Telegram Кримський міст

Деталі: За словами Развожаєва, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.

Реклама:

За інформацією Міноборони РФ, у Чорному морі виявили два безекіпажні катери: "По району виявлення завдано вогневої поразки, на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів".

Варто зазначити, що о 6.36 окупанти перекрили Кримський міст.

Людей, які перебувають на мосту та в зоні огляду попросили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Майже через годину рух відновили.

Передісторія: