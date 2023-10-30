В Крыму ночью атаковали ракетно-зенитный полк ПВО: 17 оккупантов ранены – СМИ

17 военнослужащих Минобороны России получили ранения в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в аннексированном Крыму

Источник: Telegram-канал Astra, спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона новостей

Детали: По данным источников Telegram-канала, ракетная атака была осуществлена в 3 часа ночи недалеко от села Оленовка. Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ.

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В результате атаки получили ранения 17 военнослужащих, повреждены 5 автомобилей. Одна из машин не подлежит восстановлению.

"Радио Свобода" отмечает, что в том районе действительно есть российская база ПВО. В августе в ГУР сообщали об уничтоженной системе "Триумф" вблизи этого села.

скрин с гугл карты

Дополнено: Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук призвал дождаться официальных сообщений: "Следует дождаться официальных сообщений по этому поводу (об атаке катеров и вероятной атаке на Крымский мост - ред.)".

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Он отметил, что оккупанты перекрывают мост из-за любой опасности, поэтому "здесь ничего нового".

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