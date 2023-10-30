В Крыму ночью атаковали ракетно-зенитный полк ПВО: 17 оккупантов ранены – СМИ
17 военнослужащих Минобороны России получили ранения в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в аннексированном Крыму
Источник: Telegram-канал Astra, спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона новостей
Детали: По данным источников Telegram-канала, ракетная атака была осуществлена в 3 часа ночи недалеко от села Оленовка. Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ.
В результате атаки получили ранения 17 военнослужащих, повреждены 5 автомобилей. Одна из машин не подлежит восстановлению.
"Радио Свобода" отмечает, что в том районе действительно есть российская база ПВО. В августе в ГУР сообщали об уничтоженной системе "Триумф" вблизи этого села.
Дополнено: Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук призвал дождаться официальных сообщений: "Следует дождаться официальных сообщений по этому поводу (об атаке катеров и вероятной атаке на Крымский мост - ред.)".
Он отметил, что оккупанты перекрывают мост из-за любой опасности, поэтому "здесь ничего нового".
Предыстория:
- Оккупационные власти Крыма ночью утверждали, что Черноморский флот РФ отражал атаку беспилотников. В Севастополе слышали взрывы. Утром оккупанты перекрывали на час Крымский мост.