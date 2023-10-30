У НАТО відреагували на події в Махачкалі: Це наслідки дій роспропаганди
У НАТО заявили, що заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні Кремлю, хоч вони і є результат розпалювання ненависті російською пропагандою.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву директора Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніса Сартса у програмі Латвійського телебачення "Ранкова панорама"
Пряма мова Сартса: "Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні".
Деталі: Він додав, що події в Махачкалі у нього не викликали особливого здивування, і зазначив, що ці сутички – це один із проявів радикалізації російського суспільства.
"Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити", – сказав експерт, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою".
Сартс вважає, що Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко.
Передісторія:
- У Махачкалі (РФ) 29 жовтня учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв, аеропорт зачинили.
- Понад 20 людей постраждали через заворушення в аеропорту.