У НАТО відреагували на події в Махачкалі: Це наслідки дій роспропаганди

Люди перед аеропортом у Махачкалі, РФ. Фото РИА Новости

У НАТО заявили, що заворушення в дагестанському аеропорту Махачкала не вигідні Кремлю, хоч вони і є результат розпалювання ненависті російською пропагандою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву директора Центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніса Сартса у програмі Латвійського телебачення "Ранкова панорама"

Пряма мова Сартса: "Російські ЗМІ розпалюють ненависть до українців, Заходу, а тепер і до Ізраїлю. Напруженість у Росії зростає, і Дагестан – одне з місць, звідки родом багато хто з тих, хто загинув в Україні".

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Деталі: Він додав, що події в Махачкалі у нього не викликали особливого здивування, і зазначив, що ці сутички – це один із проявів радикалізації російського суспільства.

"Такі прояви не вигідні Кремлю, і будуть спроби їх придушити", – сказав експерт, додавши, що це відбуватиметься "єдиним способом, який вони знають, – силою".

Сартс вважає, що Кремлю і центральній владі ніщо не загрожує, але з точки зору логіки авторитарної системи такі прояви – щось таке, чого допускати не можна, бо події можуть зайти непередбачувано далеко.

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