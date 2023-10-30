В НАТО отреагировали на события в Махачкале: Это последствия действий роспропаганды
В НАТО заявили, что беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны Кремлю, хоть они и являются результатом разжигания ненависти российской пропагандой.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление директора Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама"
Прямая речь Сартса: "Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан − одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине".
Детали: Он добавил, что события в Махачкале у него не вызвали особого удивления, и отметил, что эти столкновения − это одно из проявлений радикализации российского общества.
"Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить", − сказал эксперт, добавив, что это будет происходить "единственным способом, который они знают, − силой".
Сартс считает, что Кремлю и центральной власти ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления − нечто такое, чего допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко.
Предыстория:
- В Махачкале (РФ) 29 октября участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, аэропорт закрыли.
- Более 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту.