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Россияне перешли от обороны к активным действиям под Бахмутом – Сырский

Елена РощинаПонедельник, 30 октября 2023, 13:33
Россияне перешли от обороны к активным действиям под Бахмутом – Сырский
Александр Сырский, фото Сухопутных войск ВСУ

В районе Бахмута Донецкой области российские войска существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям.

Источник: командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Сырского: "На востоке обстановка остается сложной. Враг не оставляет попыток добиться успехов и ежедневно атакует наши позиции. 

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Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям".

Детали: Командующий Сухопутных войск отметил, что россияне пытаются там остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках используют штурмовые группы из состава отрядов "Шторм Z".

"Действия противника поддерживаются плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе. В то же время, благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей", – сказал Сырский.

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Он сообщил, что провел работу с командирами воинских частей, действующих на направлениях сосредоточения основных усилий противника, чтобы оперативно реагировать на действия противника и выработать эффективные способы борьбы с ним.

Прямая речь: "После детального рассмотрения особенностей характера и способа действий врага мы обсудили все возможные пути применения наших войск. Спланировали дальнейшую работу. 

Конечно, можно планировать любые действия, но их эффективность зависит, прежде всего, от мужества и стойкости наших воинов, уровня их профессиональной подготовки. Поэтому всегда на первое место ставлю моральную составляющую и готовность наших военнослужащих выполнять поставленные задачи".

Темы: БахмутДонецкая областьвойнаВооруженные силы
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