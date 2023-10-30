Россияне днем обстреляли маршрутку в Херсоне, семеро раненых — ОВА

Российские захватчики днем 30 октября обстреляли маршрутку в Херсоне, ранены 7 человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, начальник Херсонской МВА Роман Мрочко шв Telegram

Прямая речь: "Оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне. Предварительно известно о по меньшей мере четырех пострадавших".

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Детали: По его словам, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Позже начальник Херсонской МВА Роман Мрочко уточнил, что в результате попадания вражеского снаряда в маршрутное такси в Днепровском районе Херсона ранены семь человек.

"У них травмы различной степени - от тяжелой до легкой. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - подчеркнул он.

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Что предшествовало: Перед этим российские военные атаковали Бериславский районе Херсонской области – ранены два человека, разрушена часовня Пресвятой Богородицы.