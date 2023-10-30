Окупанти "продали" квартиру Зеленської в Криму

Окупанти продали на аукціоні за понад 17 млн гривень квартиру в Ялті (Крим), що належить дружині президента України Олені Зеленській.

Джерело: Кримінформ

Дослівно: "На торги було виставлено майно за адресою в смт Лівадія (Ялта) на вул. Батурина, буд. 44 А, кв. 501 площею 119,5 кв. м.

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Початкова вартість лота становила 24 млн 642 тис рублів, крок аукціону - 1 млн 232 тис руб. На торги заявилися два учасники-фізособи, які проживають у Москві. У підсумку Юлія Кальницька запропонувала 43,124 млн руб., а переможець Ольга Липовецька - 44,356 млн руб.".

Що було раніше: Після повномасштабного вторгнення у 2022 році у Комуністичній партії РФ запропонували "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії" – зокрема, забрати у дружини президента України Володимира Зеленського квартиру в окупованому Криму.

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