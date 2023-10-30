Окупанти "продали" квартиру Зеленської в Криму
Окупанти продали на аукціоні за понад 17 млн гривень квартиру в Ялті (Крим), що належить дружині президента України Олені Зеленській.
Джерело: Кримінформ
Дослівно: "На торги було виставлено майно за адресою в смт Лівадія (Ялта) на вул. Батурина, буд. 44 А, кв. 501 площею 119,5 кв. м.
Початкова вартість лота становила 24 млн 642 тис рублів, крок аукціону - 1 млн 232 тис руб. На торги заявилися два учасники-фізособи, які проживають у Москві. У підсумку Юлія Кальницька запропонувала 43,124 млн руб., а переможець Ольга Липовецька - 44,356 млн руб.".
Що було раніше: Після повномасштабного вторгнення у 2022 році у Комуністичній партії РФ запропонували "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії" – зокрема, забрати у дружини президента України Володимира Зеленського квартиру в окупованому Криму.
Передісторія:
- Олена Зеленська купила квартиру площею 129,8 кв. метра в елітному житловому комплексі за однією адресою з Лівадійський палацом у квітні 2013 року разом з паркомісцем площею 16,1 кв. метра.
- Згідно з декларацією Зеленського, вартість цього майна 1,3 мільйона гривень (більше 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).
- У 2019 році Reuters повідомляв, дружина президента Володимира Зеленського Олена купила елітну квартиру в Лівадії менш ніж за половину ринкової вартості в екснардепа, олігарха Олександра Буряка. Видання зазначало, що подружжя продає цю квартиру.
- У штабі Зеленського тоді запевнили, що квартира була придбана за ринковою ціною і відзначили, що Зеленські скористаються квартирою "тільки після обов'язкового повернення Криму до України". Про плани продажу квартири в заяві не згадувалося.
- "Крим.Реалії" повідомляли, що кримська квартира Олени Зеленської розташована в елітному житловому комплексі "Імператор" в Лівадії по сусідству з політиками, успішними підприємцями та представниками естради.