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Оккупанты "продали" квартиру Зеленской в Крыму

Алена МазуренкоПонедельник, 30 октября 2023, 15:59
Оккупанты продали квартиру Зеленской в Крыму
ФОТО "КРИМ.РЕАЛИИ"

Оккупанты продали на аукционе за более 17 млн гривен квартиру в Ялте (Крым), принадлежащую жене президента Украины Елене Зеленской.

Источник: Крыминформ

Дословно: "На торги было выставлено имущество по адресу в пгт Ливадия (Ялта) на ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501 площадью 119,5 кв. м.

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Начальная стоимость лота составляла 24 млн 642 тыс рублей, шаг аукциона - 1 млн 232 тыс руб. На торги заявились два участника-физлица, проживающие в Москве. В итоге Юлия Кальницкая предложила 43,124 млн руб., а победитель Ольга Липовецкая - 44,356 млн руб.".

Что было раньше: После полномасштабного вторжения в 2022 году в Коммунистической партии РФ предложили "компенсировать убытки Донбасса за счет активов украинских чиновников в России" - в частности, забрать у жены президента Украины Владимира Зеленского квартиру в оккупированном Крыму.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Елена Зеленская купила квартиру площадью 129,8 кв. метра в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийский дворцом в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
  • Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).
  • В 2019 году Reuters сообщал, что Елена Зеленская купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка. Издание отмечало, что супруги продают эту квартиру.
  • Тогда в штабе Зеленского заверяли, что квартира была приобретена по рыночной цене и отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". О планах по продаже квартиры в заявлении не упоминалось.
  • Позже "Крым.Реалии" сообщили, что крымская квартира жены президента Зеленского расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады.

Темы: ЗеленскийКрымоккупация
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