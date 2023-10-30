Оккупанты "продали" квартиру Зеленской в Крыму

Оккупанты продали на аукционе за более 17 млн гривен квартиру в Ялте (Крым), принадлежащую жене президента Украины Елене Зеленской.

Источник: Крыминформ

Дословно: "На торги было выставлено имущество по адресу в пгт Ливадия (Ялта) на ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501 площадью 119,5 кв. м.

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Начальная стоимость лота составляла 24 млн 642 тыс рублей, шаг аукциона - 1 млн 232 тыс руб. На торги заявились два участника-физлица, проживающие в Москве. В итоге Юлия Кальницкая предложила 43,124 млн руб., а победитель Ольга Липовецкая - 44,356 млн руб.".

Что было раньше: После полномасштабного вторжения в 2022 году в Коммунистической партии РФ предложили "компенсировать убытки Донбасса за счет активов украинских чиновников в России" - в частности, забрать у жены президента Украины Владимира Зеленского квартиру в оккупированном Крыму.

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