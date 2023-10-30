Оккупанты "продали" квартиру Зеленской в Крыму
Оккупанты продали на аукционе за более 17 млн гривен квартиру в Ялте (Крым), принадлежащую жене президента Украины Елене Зеленской.
Источник: Крыминформ
Дословно: "На торги было выставлено имущество по адресу в пгт Ливадия (Ялта) на ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501 площадью 119,5 кв. м.
Начальная стоимость лота составляла 24 млн 642 тыс рублей, шаг аукциона - 1 млн 232 тыс руб. На торги заявились два участника-физлица, проживающие в Москве. В итоге Юлия Кальницкая предложила 43,124 млн руб., а победитель Ольга Липовецкая - 44,356 млн руб.".
Что было раньше: После полномасштабного вторжения в 2022 году в Коммунистической партии РФ предложили "компенсировать убытки Донбасса за счет активов украинских чиновников в России" - в частности, забрать у жены президента Украины Владимира Зеленского квартиру в оккупированном Крыму.
Предыстория:
- Елена Зеленская купила квартиру площадью 129,8 кв. метра в элитном жилом комплексе по одному адресу с Ливадийский дворцом в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
- Согласно декларации Зеленского, стоимость этого имущества 1,3 миллиона гривен (более 160 тысяч долларов по курсу валют того периода).
- В 2019 году Reuters сообщал, что Елена Зеленская купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка. Издание отмечало, что супруги продают эту квартиру.
- Тогда в штабе Зеленского заверяли, что квартира была приобретена по рыночной цене и отметили, что Зеленские воспользуются квартирой "только после обязательного возвращения Крыма в Украину". О планах по продаже квартиры в заявлении не упоминалось.
- Позже "Крым.Реалии" сообщили, что крымская квартира жены президента Зеленского расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии по соседству с политиками, успешными предпринимателями и представителями эстрады.