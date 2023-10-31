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25 українців загинули в Ізраїлі та Секторі Гази − МЗС України

Ірина БалачукВівторок, 31 жовтня 2023, 13:37
25 українців загинули в Ізраїлі та Секторі Гази − МЗС України
Ізраїльський рятувальник після обстрілу з Сектора Гази.Фото ілюстративне Getty Images

25 українців загинули у результаті збройного конфлікту ХАМАС і Ізраїлю, повідомив посол Держави Ізраїль в Україні, таку ж цифру називає і Міністерство закордонних справ України, але уточнює, що 21 людина загинула в Ізраїлі, а ще 4 − в Секторі Гази.  

Джерело: посол Держави Ізраїль Міхаель Бродський на пресконференції в Укрінформ, пресслужба МЗС у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Бродського: "З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули в результаті нападу терористів".

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Деталі: За його словами, більшість із них мали подвійне громадянство, і їхні сімʼї знаходилися в Ізраїлі.

Посол додав, що з приводу двох загиблих громадян зверталися, щоб поховати їх в Україні. Більшість же будуть поховані в Ізраїлі, тому що там живуть їхні сімʼї.

У МЗС України "Українській правді" повідомили, що українська сторона підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця та ще 4 − в Секторі Гази.

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Пряма мова речника МЗС Олега Ніколенка: "МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. 1 людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази − 4 загиблих, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених".

Передісторія:

  • 8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України.
  • 11 жовтня стало відомо про ще одного загиблого українця в Ізраїлі.
  • 12 жовтня повідомлялося, що кількість українців, які загинули під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту, зросла до семи людей.  
  • 24 жовтня повідомлялося, що у Секторі Гази внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей. Тоді ж у МЗС заявили, що загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі: 19 загиблих та 1 зниклий безвісти. У Секторі Гази − 3 загиблих.

Теми: ІзраїльСектор Газиукраїнціжертви
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