25 українців загинули в Ізраїлі та Секторі Гази − МЗС України
25 українців загинули у результаті збройного конфлікту ХАМАС і Ізраїлю, повідомив посол Держави Ізраїль в Україні, таку ж цифру називає і Міністерство закордонних справ України, але уточнює, що 21 людина загинула в Ізраїлі, а ще 4 − в Секторі Гази.
Джерело: посол Держави Ізраїль Міхаель Бродський на пресконференції в Укрінформ, пресслужба МЗС у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Бродського: "З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули в результаті нападу терористів".
Деталі: За його словами, більшість із них мали подвійне громадянство, і їхні сімʼї знаходилися в Ізраїлі.
Посол додав, що з приводу двох загиблих громадян зверталися, щоб поховати їх в Україні. Більшість же будуть поховані в Ізраїлі, тому що там живуть їхні сімʼї.
У МЗС України "Українській правді" повідомили, що українська сторона підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця та ще 4 − в Секторі Гази.
Пряма мова речника МЗС Олега Ніколенка: "МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. 1 людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази − 4 загиблих, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених".
Передісторія:
- 8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України.
- 11 жовтня стало відомо про ще одного загиблого українця в Ізраїлі.
- 12 жовтня повідомлялося, що кількість українців, які загинули під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту, зросла до семи людей.
- 24 жовтня повідомлялося, що у Секторі Гази внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей. Тоді ж у МЗС заявили, що загальна кількість підтверджених жертв серед українців в Ізраїлі: 19 загиблих та 1 зниклий безвісти. У Секторі Гази − 3 загиблих.