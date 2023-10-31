25 украинцев погибли в Израиле и Секторе Газа − МИД Украины
25 украинцев погибли в результате вооруженного конфликта ХАМАС и Израиля, сообщил посол Государства Израиль в Украине, такую же цифру называет и Министерство иностранных дел Украины, но уточняет, что 21 человек погиб в Израиле, а еще 4 − в Секторе Газа.
Источник: посол Государства Израиль Михаэль Бродский на пресс-конференции в Укринформ, пресс-служба МИД в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Бродского: "Из числа погибших нам известно о 25 гражданах Украины, погибших в результате нападения террористов".
Детали: По его словам, большинство из них имели двойное гражданство, и их семьи находились в Израиле.
Посол добавил, что по поводу двух погибших граждан обращались, чтобы похоронить их в Украине. Большинство же будут похоронены в Израиле, потому что там живут их семьи.
В МИД Украины "Украинской правде" сообщили, что украинская сторона подтверждает гибель в Израиле 21 украинца и еще 4 − в Секторе Газа.
Прямая речь спикера МИД Олега Николенко: "МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. 1 человек считается пропавшим без вести. В Секторе Газа − 4 погибших, среди которых 3 детей, а также 6 раненых".
Предыстория:
- 8 октября стало известно, что в Израиле погибли две гражданки Украины.
- 11 октября стало известно о еще одном погибшем украинце в Израиле.
- 12 октября сообщалось, что количество украинцев, погибших во время обострения Израильско-Палестинского конфликта, возросло до семи человек.
- 24 октября сообщалось, что в Секторе Газа в результате ракетного обстрела погибли двое украинских детей. Тогда же в МИД заявили, что общее количество подтвержденных жертв среди украинцев в Израиле: 19 погибших и 1 пропавший без вести. В Секторе Газа − 3 погибших.