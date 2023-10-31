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25 украинцев погибли в Израиле и Секторе Газа − МИД Украины

Ирина БалачукВторник, 31 октября 2023, 13:37
25 украинцев погибли в Израиле и Секторе Газа − МИД Украины
Израильский спасатель после обстрела из Сектора Газа.Фото иллюстративное Getty Images

25 украинцев погибли в результате вооруженного конфликта ХАМАС и Израиля, сообщил посол Государства Израиль в Украине, такую же цифру называет и Министерство иностранных дел Украины, но уточняет, что 21 человек погиб в Израиле, а еще 4 − в Секторе Газа. 

Источник: посол Государства Израиль Михаэль Бродский на пресс-конференции в Укринформ, пресс-служба МИД в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Бродского: "Из числа погибших нам известно о 25 гражданах Украины, погибших в результате нападения террористов".

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Детали: По его словам, большинство из них имели двойное гражданство, и их семьи находились в Израиле.

Посол добавил, что по поводу двух погибших граждан обращались, чтобы похоронить их в Украине. Большинство же будут похоронены в Израиле, потому что там живут их семьи.

В МИД Украины "Украинской правде" сообщили, что украинская сторона подтверждает гибель в Израиле 21 украинца и еще 4 − в Секторе Газа.

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Прямая речь спикера МИД Олега Николенко: "МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. 1 человек считается пропавшим без вести. В Секторе Газа − 4 погибших, среди которых 3 детей, а также 6 раненых".

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Темы: ИзраильСектор Газаукраинцыжертвы
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