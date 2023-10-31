Столтенберг вкотре закликав НАТО не припиняти підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг укотре закликав членів Альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України попри загострення на Близькому Сході.

Джерело: Столтенберг сказав під час засідання Північної ради, яка об’єднує держави Північної Європи, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг підкреслив, що НАТО не може "вирішувати лише одну кризу за раз", маючи на увазі напад угруповання ХАМАС на Ізраїль, і нагадав, що не існує жодних ознак готовності Росії до миру з Україною.

Реклама:

"Українці воюють з мужністю й рішучістю. Але мужність не зупиняє бомби. Рішучість не перехоплює ракети. Це робить зброя. Високоякісна – і у великих кількостях. Танки, засоби протиповітряної оборони, винищувачі та боєприпаси. Наша підтримка має значення", – пояснив він.

Генсек Альянсу також нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення Росії Україні прогнозували поразку за кілька днів – і як натомість українці відвоювали половину території, яку РФ захопила минулого року, вижили як нація і зберегли свободу й незалежність.

"Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. Вона втратила політичний вплив і дедалі більше ізолюється. Вторгнення в Україну – це стратегічна поразка Росії", – наголосив Столтенберг.

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО й раніше запевняв, що Альянс на тлі загострення арабо-ізраїльського конфлікту не послабив власної рішучості й далі підтримувати Україну супроти російської агресії.