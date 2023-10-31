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Столтенберг в очередной раз призвал НАТО не прекращать поддержку Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 21:39

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал членов Альянса не сбавлять темпов военной поддержки Украины, несмотря на обострение на Ближнем Востоке.

Источник:Столтенберг сказал во время заседания Северного совета, объединяющего государства Северной Европы, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг подчеркнул, что НАТО не может "решать только один кризис за раз", имея в виду нападение группировки ХАМАС на Израиль, и напомнил, что не существует никаких признаков готовности России к миру с Украиной.

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"Украинцы воюют с мужеством и решимостью. Но мужество не останавливает бомбы. Решительность не перехватывает ракеты. Это делает оружие. Высококачественное – и в больших количествах. Танки, средства противовоздушной обороны, истребители и боеприпасы. Наша поддержка имеет значение", – пояснил он.

Генсек Альянса также напомнил, как в начале полномасштабного вторжения России Украине прогнозировали поражение за несколько дней – и как вместо этого украинцы отвоевали половину территории, которую РФ захватила в прошлом году, выжили как нация и сохранили свободу и независимость.

"Россия проиграла. Она потеряла десятки тысяч солдат. Она потеряла большое количество военной техники. Она потеряла политическое влияние и все больше изолируется. Вторжение в Украину – это стратегическое поражение России", – подчеркнул Столтенберг.

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Генсек НАТО и ранее уверял, что Альянс на фоне обострения арабо-израильского конфликта не ослабил собственной решимости и дальше поддерживать Украину против российской агрессии.

Темы: НАТО
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