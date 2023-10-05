Слідство дало нові подробиці стрілянини в Дніпрі: в крові супутниці загиблого теж був алкоголь

Обидвоє учасників конфлікту з поліцією в Дніпрі, який призвів до загибелі одного з них – чоловіка – були під впливом алкоголю.

Джерело: радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Стосовно загиблого чоловіка слідство ще не надало відповідну довідку про вміст алкоголю в його крові, тривають комплексні експертизи. Водночас слідчі допитали цивільну дружину і дітей загиблого, які показали, що напередодні він вживав алкоголь і сів за кермо напідпитку. Тобто слідство має безпосередні свідчення.

Реклама:

Водночас стосовно цивільної дружини загиблого, яка була на водійському сидінні, коли авто зупинили поліцейські, слідчі довідкою підтвердили, що в її крові також був алкоголь – 0,33 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле –ред.)".

Деталі: Стосовно куль у тілі загиблого Сапьян зазначила, що за даними слідства, поліцейський здійснив три постріли, влучань же було два.

На уточнююче запитання представниця ДБР зазначила, що підозрюваний патрульний (перебуває під цілодобовим домашнім арештом -ред.) провину не визнає, але співпрацює зі слідством і погодився на слідчий експеримент, щоб відтворити всі події того дня. І він і його напарниця (наразі відсторонені від служби) дають покази.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Патрульна поліція опублікувала відео з Дніпра, яке демонструє порушення правил дорожнього руху автомобілем Jaguar та фіксує дії правоохоронців при спробі затримати порушників.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав до виваженого, згідно з нормами законодавства, підходу в оцінці трагедії в Дніпрі, де порушник загинув від рук поліцейського.

Мер Міста Дніпро Борис Філатов став на бік патрульних, наголосивши, що ніхто не має права чіпати правоохоронця при виконанні службових обов'язків.

Передісторія: