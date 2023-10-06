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Удар по Грозі: росіяни могли думати, що в кафе військові, – але там були цивільні

Олена РощінаП'ятниця, 6 жовтня 2023, 10:55
Удар по Грозі: росіяни могли думати, що в кафе військові, – але там були цивільні
Наслідки удару по с. Гроза в Харківській області, фото прокуратури

Російські війська могли завдати удар по кафе в селі Гроза в Харківській області, думаючи, що там будуть українські військові, – однак там були лише цивільні люди, переважно жінки.  

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок") 6 жовтня 

Пряма мова Чубенка: "Удар був дуже точний, використовувалася дуже точна і дорога ракета, яких небагато в Росії. 

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Виходячи з мотивів удару, які наразі невідомі, – можливо, дійсно було наведення кимось з місцевих. Оскільки росіяни вважали, що будуть військові на цих похоронах і поминках загиблого військового. Але там були лише цивільні, це здебільшого – жінки".

Деталі: На уточнення, чи могло бути можливим мотивом те, що російські сили вважали, що на цих поминках будуть українські військовослужбовці, Чубенко відповів ствердно.

Саме через це міг бути точний удар в цю локацію, підтвердив речник: "Так, так, саме через це. Саме як ви сказали".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Там тоді проходили поминки за померлим військовим.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.
  • Станом на ранок 6 жовтня відомо про 52 загиблих. Серед загиблих – вдова і син військового, за яким були поминки після його перепоховання в рідному селі. Син перепохованого був колишнім військовим, що демобілізувався, – він загинув разом із дружиною.
  • У Харківській області оголошено триденну жалобу 6-8 жовтня.

Теми: Харківська областьвійнаРосіяжертви
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