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Кількість жертв в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС перевищила 300

Ольга Глущенко Неділя, 8 жовтня 2023, 01:54
Кількість жертв в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС перевищила 300
поранений ізраїльський військовий у Тель-Авіві 7 жовтня, фото Getty Images

Кількість жертв атаки терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль зросла до понад 300 осіб.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: За інформацією медиків, щонайменше 1,590 осіб отримали поранення, багато з них – серйозні.

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Очікується, що кількість жертв продовжить зростати.

Вважається, що десятки цивільних осіб, а також солдатів ЦАХАЛу були викрадені і доставлені в Газу; ХАМАС хизується, що кількість заручників більша, ніж та, що відома Ізраїлю.

Передісторія:

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Теми: ІзраїльвійнаСектор Газа
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