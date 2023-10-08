Кількість жертв в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС перевищила 300

Кількість жертв атаки терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль зросла до понад 300 осіб.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: За інформацією медиків, щонайменше 1,590 осіб отримали поранення, багато з них – серйозні.

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Очікується, що кількість жертв продовжить зростати.

Вважається, що десятки цивільних осіб, а також солдатів ЦАХАЛу були викрадені і доставлені в Газу; ХАМАС хизується, що кількість заручників більша, ніж та, що відома Ізраїлю.

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