Кількість жертв в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС перевищила 300
Неділя, 8 жовтня 2023, 01:54
Кількість жертв атаки терористичного угрупування ХАМАС на Ізраїль зросла до понад 300 осіб.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: За інформацією медиків, щонайменше 1,590 осіб отримали поранення, багато з них – серйозні.
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Очікується, що кількість жертв продовжить зростати.
Вважається, що десятки цивільних осіб, а також солдатів ЦАХАЛу були викрадені і доставлені в Газу; ХАМАС хизується, що кількість заручників більша, ніж та, що відома Ізраїлю.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив публічну заяву з приводу масованої атаки з боку ХАМАС, заявивши, що країна перебуває у стані війни, але вони переможуть.
- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.
- Раніше було відомо про понад 250 жертв і понад 1450 поранених в Ізраїлі.