Зеленський поговорив із Нетаньягу
Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у неділю провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Джерело: Нетаньягу в соцмережі Х (Twitter), Зеленський у Telegram
Дослівно Нетаньягу: "Я спілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Усі вони висловили беззастережну підтримку права Ізраїлю захищатися в разі необхідності".
Деталі: Пізніше Зеленський повідомив, що під час екстреної телефонної розмови з Нетаньягу прем’єр Ізраїлю розповів про ситуацію в країні та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.
Дослівно Зеленський: "Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі.
Ми обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами".
Передісторія:
- Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі. Станом на неділю відомо про більш ніж 600 загиблих і 2 тисячі поранених в Ізраїлі.
- Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС, заявивши, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.
- Він також заявив, що "увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки" на Ізраїль.