Зеленський поговорив із Нетаньягу

Зустріч Зеленського і Нетаньягу в Нью-Йорку 20 вересня 2023 року, фото ОП

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у неділю провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Нетаньягу в соцмережі Х (Twitter), Зеленський у Telegram

Дослівно Нетаньягу: "Я спілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

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Усі вони висловили беззастережну підтримку права Ізраїлю захищатися в разі необхідності".

Деталі: Пізніше Зеленський повідомив, що під час екстреної телефонної розмови з Нетаньягу прем’єр Ізраїлю розповів про ситуацію в країні та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.

Дослівно Зеленський: "Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі.

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Ми обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами".

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