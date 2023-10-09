Палестинські бойовики захопили в полон понад 130 ізраїльтян
Бойовики ХАМАС у ході нападу на Ізраїль захопили у заручники понад 100 людей, зокрема високопосадовців, ще 30 ізраїльтян полонили бойовики палестинського угруповання "Ісламський джихад".
Джерело: представник терористичної організації ХАМАС Муса Абу Марзук, голова палестинського угруповання "Ісламський джихад" Зіяд аль-Нахала, Ynet
Деталі: Водночас Зіяд аль-Нахала повідомив, що його бойовики полонили близько 30 ізраїльтян. Він наголосив, що заручники повернуться додому лише у тому випадку, коли палестинські ув'язнені будуть звільнені з ізраїльських в'язниць.
Уряд Ізраїлю не давав точних оцінок кількості громадян, захоплених у полон бойовиками ХАМАСу. Вважалося, що у полоні можуть бути від 150 до 200 осіб.
За даними ЗМІ, серед заручників можуть перебувати громадяни інших країн, зокрема США, Німеччини та Таїланду.
Передісторія:
- За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.
- Сполучені Штати планують передислокувати кораблі та військові літаки ВМС США ближче до Ізраїлю.
- Армія оборони Ізраїлю повідомила, що підрозділ ВМС Шайетет 13 затримав заступника командувача південним підрозділом військово-морських сил ХАМАС у Газі Мухаммеда Абу Галі.
- У ніч на 9 жовтня ХАМАС заявив, що завдав "серйозного ракетного удару 100 ракетами" по місту Ашкелон на півдні Ізраїлю.