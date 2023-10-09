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Палестинські бойовики захопили в полон понад 130 ізраїльтян

"Українська правда"Понеділок, 9 жовтня 2023, 05:05
Палестинські бойовики захопили в полон понад 130 ізраїльтян
Скріншот з відео камери відеоспостережіння автомобіля в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС у ході нападу на Ізраїль захопили у заручники понад 100 людей, зокрема високопосадовців, ще 30 ізраїльтян полонили бойовики палестинського угруповання "Ісламський джихад".

Джерело: представник терористичної організації ХАМАС Муса Абу Марзук, голова палестинського угруповання "Ісламський джихад" Зіяд аль-Нахала, Ynet

Деталі: Водночас Зіяд аль-Нахала повідомив, що його бойовики полонили близько 30 ізраїльтян. Він наголосив, що заручники повернуться додому лише у тому випадку, коли палестинські ув'язнені будуть звільнені з ізраїльських в'язниць.

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Уряд Ізраїлю не давав точних оцінок кількості громадян, захоплених у полон бойовиками ХАМАСу. Вважалося, що у полоні можуть бути від 150 до 200 осіб.

За даними ЗМІ, серед заручників можуть перебувати громадяни інших країн, зокрема США, Німеччини та Таїланду.

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Теми: Ізраїльтероризмполонені
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