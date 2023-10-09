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Бойовики поранили в Ізраїлі українського хлопчика, ще 3 українців могли вбити – МЗС

Альона Мазуренко Понеділок, 9 жовтня 2023, 10:12
Бойовики поранили в Ізраїлі українського хлопчика, ще 3 українців могли вбити – МЗС
бойовики ХАМАС заходять через паркан в Ізраїль 7 жовтня, фото: getty images

Україні вдалося вивести із ізраїльського міста Сдерот пораненого українського хлопчика. Наразі МЗС перевіряє інформацію про загибель двох українців в Ізраїлі і смерть ще одного – в секторі Гази.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Дослівно: "Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків.

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Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу".

Деталі: Крім того, вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Водночас в МЗС повідомили, що з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Наразі цю інформацію перевіряють.

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Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксують масове скасування авіарейсів. В МЗС шукають рішення для допомоги українцям виїхати з країни.

Також у відомстві отримали інформацію про можливу загибель українця в секторі Гази. Очікують офіційного підтвердження.

Передісторія:

Теми: ІзраїльвійнаСектор Газа
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