Бойовики поранили в Ізраїлі українського хлопчика, ще 3 українців могли вбити – МЗС
Україні вдалося вивести із ізраїльського міста Сдерот пораненого українського хлопчика. Наразі МЗС перевіряє інформацію про загибель двох українців в Ізраїлі і смерть ще одного – в секторі Гази.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Дослівно: "Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків.
Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу".
Деталі: Крім того, вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.
Водночас в МЗС повідомили, що з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Наразі цю інформацію перевіряють.
Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксують масове скасування авіарейсів. В МЗС шукають рішення для допомоги українцям виїхати з країни.
Також у відомстві отримали інформацію про можливу загибель українця в секторі Гази. Очікують офіційного підтвердження.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- 8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль.