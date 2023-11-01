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У Дубінського знову обшуки – джерело

"Українська правда"Середа, 1 листопада 2023, 07:39
У Дубінського знову обшуки – джерело
Олександр Дубінський. фото з Facebook

Вранці 1 листопада правоохоронці проводять низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського. 

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

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За словами джерела УП, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Оновлено: Пізніше ДБР та СБУ офіційно повідомили, що проводять 7 одночасних обшуків за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон, до якого може бути причетний позафракційний нардеп.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.
  • Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".
  • У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.
  • Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.
  • 9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
  • Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

Теми: Дубінський
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