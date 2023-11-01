У Дубінського знову обшуки – джерело

Вранці 1 листопада правоохоронці проводять низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.

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За словами джерела УП, йдеться про організацію незаконного виїзду рідні співмешканки депутата.

Оновлено: Пізніше ДБР та СБУ офіційно повідомили, що проводять 7 одночасних обшуків за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон, до якого може бути причетний позафракційний нардеп.

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