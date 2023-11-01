Через нові обставини щодо Дубінського ДБР та СБУ проводять 7 обшуків

Обшуки в позафракційного народного депутата Олександра Дубінського проводять працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ за фактом незаконного переправлення громадянина за кордон, до якого той може бути причетний.

Джерело: пресслужба ДБР, СБУ, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Бюро не називає прізвища нардепа, але за даними джерела УП, йдеться про Дубінського.

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За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

Родич народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" - витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та інших формувань.

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Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання громадської організації "Медіаоборона". Сам "родич" пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

Також з’ясувалося, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева. Де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто (за даними джерела УП, Toyota Land Cruiser 200) народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня, зазначають у Бюро.

Враховуючи обставини, генеральний прокурор відкрив кримінальне провадження за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України, вчиненого народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Наразі правоохоронці проводять сім одночасних обшуків за місцем проживання народного депутата, у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину.

Передісторія:

3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського.

Нардеп назвав дії силовиків "політичним переслідуванням".

У мережу злили документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Напдеп у своєму акаунті в соцмережі написав пост, у якому заявив, що супроводжував батька на лікування за кордон. Згідно з листом МОЗ, Дубінський мав повернутися до 10 липня.

Водночас в кінці липня з'явилася інформація, що дівчина народного обранця засвітила його перебування в Барселоні в сторіз Instagram.

9 серпня генеральний прокурор повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

Триває досудове слідство.