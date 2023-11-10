В ночь на 10 ноября в Крыму раздались взрывы.

Источник: Telegram Крымский ветер

Детали: В частности, взрывы были слышны в Феодосии неподалеку от нефтебазы.

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В Черноморском, по словам местных жителей, было "четыре-пять прилетов, вероятно, по пограничной заставе".

Другой местный житель сообщил, что в Черноморском был прилет в казарму и спасатели разбирают завалы.

Дополнено в 6.35: В Министерстве обороны России заявили, что над Крымом этой ночью якобы уничтожили два беспилотника. Третий БпЛА сбили над территорией Тульской области России.

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