Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Крыму раздались взрывы

Алена ИвашкивПятница, 10 ноября 2023, 05:53
В Крыму раздались взрывы
Скриншот Google maps

В ночь на 10 ноября в Крыму раздались взрывы.

Источник: Telegram Крымский ветер

Детали: В частности, взрывы были слышны в Феодосии неподалеку от нефтебазы.

Реклама:

В Черноморском, по словам местных жителей, было "четыре-пять прилетов, вероятно, по пограничной заставе".

Другой местный житель сообщил, что в Черноморском был прилет в казарму и спасатели разбирают завалы.

Дополнено в 6.35: В Министерстве обороны России заявили, что над Крымом этой ночью якобы уничтожили два беспилотника. Третий БпЛА сбили над территорией Тульской области России.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 4 ноября пилоты Воздушных сил Украины нанесли успешные удары по Керчи и попали в один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".
  • Позже в сети показали фото уничтоженного на территории завода "Залив" во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Аскольд".

Темы: Крымвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон не нашел достоверных доказательств хищения американского оружия в Украине

Жестокий разгон Майдана: суд отменил обвинительный приговор экс-беркутовца Марчука

Отмена моратория: в Yasno начнут отключать должников от электричества с конца января

обновленоКабмин собрался внепланово и отозвал законопроект по мобилизации – источники

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде, в МИД подтвердили

Разминирование Черного моря: Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение

Все новости...
Крым
Они утонули: пораженные 10 ноября в Крыму катера не подлежат восстановлению – источник
В Симферополе мобилизованные до смерти избили своего полковника – ГУР
Из оккупированного Крыма удалось вывезти еще двух украинских детей
Последние новости
01:44
01:04
видеоВ Киеве была снежная гроза – синоптик
00:30
Минобороны Молдовы раскрыло правду об "инструкторах НАТО", которые мерещатся РФ
00:14
Белый дом о необходимости помощи Украине: Является острой, особенно в зимние месяцы
23:40
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:34
Экономические новости 11 января: рост ВВП, Белый дом поддерживает конфискацию активов РФ в пользу Украины
23:25
Согреваемся правильно: что делать, чтобы не простудиться после мороза
23:09
Пентагон не нашел достоверных доказательств хищения американского оружия в Украине
22:45
Отключение электричества должникам не будет одномоментным и внезапным – Yasno
22:35
Почти 3 тонны наркотических веществ изъяла полиция за 2023 год
Все новости...
Реклама: