Путін відвідав штаб Південного військового округу у Ростові
П'ятниця, 10 листопада 2023, 06:27
Президент Росії Володимир Путін у ніч на 10 листопада після візиту до Казахстану заїхав у Ростов-на-Дону та відвідав штаб Південного військового округу.
Джерело: РИА Новости з посиланням на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова
Деталі: У штабі Путін заслухав доповіді про хід так званої спецоперації та ознайомився з новими зразками військової техніки.
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Його супроводжували міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов та інші воєначальники.
Нагадаємо, російський диктатор в Астані провів переговори й підписав документи з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, проте кілька разів назвав його нечітко або з помилкою.