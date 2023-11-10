Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове
Пятница, 10 ноября 2023, 06:27
Президент России Владимир Путин в ночь на 10 ноября после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону и посетил штаб Южного военного округа.
Источник: РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова
Детали: В штабе Путин заслушал доклады о ходе так называемой спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники.
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Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.
Напомним, российский диктатор в Астане провел переговоры и подписал документы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, однако несколько раз назвал его невнятно или с ошибкой.