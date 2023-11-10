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Росія атакувала Україну 6 "Шахедами" і 2 ракетами, 5 дронів і ракету збили

Ірина БалачукП'ятниця, 10 листопада 2023, 08:19
Росія атакувала Україну 6 Шахедами і 2 ракетами, 5 дронів і ракету збили
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 10 листопада російські окупанти атакували Україну 6 "Шахедами" та 2 керованими ракетами, 5 дронів і ракету вдалося збити.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Зищено п’ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей".

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Деталі: "Шахеди" окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край), а ракети Х-31 та КАР Х-59 − з повітряного простору окупованої Херсонщини.

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Теми: Росіябезпілотникивійна
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