Россия атаковала Украину 6 "Шахедами" и 2 ракетами, 5 дронов и ракету сбили
Пятница, 10 ноября 2023, 08:19
В ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Украину 6 "Шахедами" и 2 управляемыми ракетами, 5 дронов и ракету удалось сбить.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Сбито пять ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей".
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Детали: "Шахеды" оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край), а ракеты Х-31 и КАР Х-59 − из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
Предыстория:
- В ночь на 10 ноября была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины из-за запуска вражеских ударных БПЛА и ракет.
- В Киевской области работала ПВО.
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