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Россия атаковала Украину 6 "Шахедами" и 2 ракетами, 5 дронов и ракету сбили

Ирина БалачукПятница, 10 ноября 2023, 08:19
Россия атаковала Украину 6 Шахедами и 2 ракетами, 5 дронов и ракету сбили
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 10 ноября российские оккупанты атаковали Украину 6 "Шахедами" и 2 управляемыми ракетами, 5 дронов и ракету удалось сбить.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Сбито пять ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей".

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Детали: "Шахеды" оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край), а ракеты Х-31 и КАР Х-59 − из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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