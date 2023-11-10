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Носіїв "Кинджалів" у Криму немає – Повітряні сили

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 листопада 2023, 11:35
Носіїв Кинджалів у Криму немає – Повітряні сили
ЮРІЙ ІГНАТ. СКРИНШОТ

У тимчасово окупованому Криму немає російських винищувачів, що можуть нести аеробалістичну ракету "Кинджал", якими раніше лякав російський диктатор Путін.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "У Криму перебувають кілька бортів МіГ-31, але модифікації БМ. Вони не є носіями ракет Х-47 "Кинджал" (їх можуть нести МіГ-31К –ред.). Ці літаки призначені для завдання ударів різними іншими авіаційними засобами ураження.

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Ймовірно, особливої потреби базування МіГ-31К на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі немає".

Деталі: При цьому речник Повітряних сил вкотре наголосив, що для МіГ-31К немає жодних проблем вийти на рубіж пуску ракет з будь-якого аеродрому базування.

Винищувачі легко можуть здійснити переліт з інших аеродромів, для здійснення патрулювання або завдання ударів. Різниця лише в часі підльоту.

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Нагадаємо: Останнім часом зльоти МіГ-31К відбуваються з російських еародромів Саваслейки та Моздока.

Що передувало: 18 жовтня російський прездидент Володимир Путін заявив, що російські літаки, обладнані ракетами "Кинджал", будуть на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що ці нові погрози Путіна, можливо, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінюють для Сил оборони України.

Аналітики пізніше повідомили, що з супутникових знімків можна зрозуміти, що Росія розмістила чотири винищувачі МіГ-31 (модифікація не уточнювалася -ред.) на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі.

Теми: КримвійнаПовітряні сили ЗСУ
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