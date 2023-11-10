Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Носителей "Кинжалов" в Крыму нет – Воздушные силы

Валентина РоманенкоПятница, 10 ноября 2023, 11:35
Носителей Кинжалов в Крыму нет – Воздушные силы
ЮРИЙ ИГНАТ. СКРИНШОТ

Во временно оккупированном Крыму нет российских истребителей, которые могут нести аэробаллистическую ракету "Кинжал", которыми ранее пугал российский диктатор Путин.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В Крыму находятся несколько бортов МиГ-31, но модификации БМ. Они не являются носителями ракет Х-47 "Кинжал" (их могут нести МиГ-31К -ред.). Эти самолеты предназначены для нанесения ударов различными другими авиационными средствами поражения.

Реклама:

Вероятно, особой необходимости базирования МиГ-31К на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Севастополе нет".

Детали: При этом спикер Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что для МиГ-31К нет никаких проблем выйти на рубеж пуска ракет с любого аэродрома базирования.

Истребители легко могут осуществить перелет с других аэродромов, для осуществления патрулирования или нанесения ударов. Разница лишь во времени подлета.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В последнее время взлеты МиГ-31К происходят с российских еародромов Саваслейки и Моздока.

Что предшествовало: 18 октября российский президент Владимир Путин заявил, что российские самолеты, оборудованные ракетами "Кинжал", будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что эти новые угрозы Путина, возможно, направлены на усиление напряжения, но кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины.

Аналитики позже сообщили, что по спутниковым снимкам можно понять, что Россия разместила четыре истребителя МиГ-31 (модификация не уточнялась -ред.) на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Севастополе.

Темы: КрымвойнаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

обновленоРоссийскую ракету сбили возле Днепра

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

Все новости...
Крым
ГУР показало видео удара по катерам ЧФ РФ на побережье Крыма
Операция ГУР: в Черноморском в Крыму поражены два российских катера
Дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии, обломки сдетонировали – СМИ
Последние новости
19:01
В Мюнхене остановили протест против крайне правых из-за "переполненных улиц"
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
Все новости...
Реклама: