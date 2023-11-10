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До списку лідерів УП 100 увійшов Ігор Лаченков

Ірина Балачук, "Українська правда"П'ятниця, 10 листопада 2023, 11:39
До списку лідерів УП 100 увійшов Ігор Лаченков
Ігор Лаченков. Фото з Facebook

Члени журі УП та незалежні експерти відзначили блогера та волонтера Ігоря Лаченкова у категорії "Суспільство". 

Лаченков – засновник одного з найбільших Telegram-каналів в Україні "Лачен пише", який має понад 1 млн підписників. Успіх каналу, за словами блогера, полягає у перевіреній інформації, яку вони публікують, чим, ймовірно, команда і заслужила довіру читачів. 

У червні 2022 року Лаченков разом із Сергієм Притулою оголосили великий збір "Народні байрактари" на купівлю трьох байрактарів. Волонтери планували зібрати 500 млн грн. За три доби вони разом перевиконали план, зібравши 600 млн грн. 

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Тоді компанія Baykar, де волонтери мали купувати безпілотники, віддала їх безкоштовно. А за кошти, зібрані українцями, фонд Притули придбав супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії. 

За час повномасштабної війни на потреби армії Лаченков зібрав понад 150 млн грн.  

"Я ще свої гроші докидаю на всі збори. У мене найбільші витрати з лютого місяця 2022 року – це донати. Усе, що накопичую, все витрачаю. Тому що це війна", – розповів волонтер в інтервʼю УП. 

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Сьогодні Лаченков продовжує займатися волонтерством та блогерством, а також розвиває свій YouTube-канал "Лачен". Там він публікує інтервʼю з українськими військовими. 

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід і дізнайся!

Генеральними партнерами заходу стали юридична компанія ADER HABERІНТЕРПАЙП і Всеукраїнське галузеве обʼєднання "Федерація роботодавців нафтогазової галузі".

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням

Теми: волонтериУП 100
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