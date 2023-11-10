В список лидеров УП 100 вошел Игорь Лаченков
Члены жюри УП и независимые эксперты отметили блогера и волонтера Игоря Лаченкова в категории "Общество".
Лаченков − основатель одного из крупнейших Telegram-каналов в Украине "Лачен пишет", который имеет более 1 млн подписчиков. Успех канала, по словам блогера, заключается в проверенной информации, которую они публикуют, чем, вероятно, команда и заслужила доверие читателей.
В июне 2022 года Лаченков вместе с Сергеем Притулой объявили большой сбор "Народные байрактары" на покупку трех байрактаров. Волонтеры планировали собрать 500 млн грн. За трое суток они вместе перевыполнили план, собрав 600 млн грн.
Тогда компания Baykar, где волонтеры должны были покупать беспилотники, отдала их бесплатно. А за средства, собранные украинцами, фонд Притулы приобрел спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для украинской армии.
За время полномасштабной войны на нужды армии Лаченков собрал более 150 млн грн.
"Я еще свои деньги докидываю на все сборы. У меня самые большие расходы с февраля месяца 2022 года − это донаты. Все, что накапливаю, все трачу. Потому что это война", − рассказал волонтер в интервью УП.
Сегодня Лаченков продолжает заниматься волонтерством и блогерством, а также развивает свой YouTube-канал "Лачен". Там он публикует интервью с украинскими военными.
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