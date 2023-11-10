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В список лидеров УП 100 вошел Игорь Лаченков

Ирина Балачук, "Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 11:39
В список лидеров УП 100 вошел Игорь Лаченков
Игорь Лаченков. Фото из Facebook

Члены жюри УП и независимые эксперты отметили блогера и волонтера Игоря Лаченкова в категории "Общество".

Лаченков − основатель одного из крупнейших Telegram-каналов в Украине "Лачен пишет", который имеет более 1 млн подписчиков. Успех канала, по словам блогера, заключается в проверенной информации, которую они публикуют, чем, вероятно, команда и заслужила доверие читателей.

В июне 2022 года Лаченков вместе с Сергеем Притулой объявили большой сбор "Народные байрактары" на покупку трех байрактаров. Волонтеры планировали собрать 500 млн грн. За трое суток они вместе перевыполнили план, собрав 600 млн грн.

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Тогда компания Baykar, где волонтеры должны были покупать беспилотники, отдала их бесплатно. А за средства, собранные украинцами, фонд Притулы приобрел спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для украинской армии.

За время полномасштабной войны на нужды армии Лаченков собрал более 150 млн грн. 

"Я еще свои деньги докидываю на все сборы. У меня самые большие расходы с февраля месяца 2022 года − это донаты. Все, что накапливаю, все трачу. Потому что это война", − рассказал волонтер в интервью УП.

ВИДЕО ДНЯ

Сегодня Лаченков продолжает заниматься волонтерством и блогерством, а также развивает свой YouTube-канал "Лачен". Там он публикует интервью с украинскими военными.

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие и узнай!

Генеральным партнером мероприятия стали юридическая компания ADER HABER, ИНТЕРПАЙП и Всеукраинское отраслевое объединение "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли".

Купить билет и посмотреть расписание события можно по ссылке.

Темы: волонтерыУП 100
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