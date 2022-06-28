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Притула розповів, на що витратить кошти, які зібрали на Байрактари

Ірина БалачукВівторок, 28 червня 2022, 08:36
Фото wikipedia.org

Заощаджені кошти, які Фонд Притули зібрав на три турецькі "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України.

Джерело: засновник Фонду Сергій Притула у Twitter у відповідь на повідомлення компанії Baykar про те, що вона передасть безпілотники безкоштовно

Пряма мова Притули: "Заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі Збройними Силами України!".

Деталі: Він подякував компанії Baykar, за те, що вона цінує "здатність українців об’єднуватися" і додав, що всі "вражені вашим рішенням".

Що було раніше: Турецька компанія Baykar заявила, що передасть Україні три БПЛА "Bayraktar TB2", на які українці за кілька днів змогли зібрати 600 мільйонів гривень, безкоштовно.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков 22 червня відкрили збір коштів на безпілотники для ЗСУ. Метою було зібрати 500 млн гривень на 3 "Байрактари". 
  • Українці впоралися за 3 доби, зібравши разом 600 мільйонів гривень.

Теми: байрактарСергій Притула волонтеризброя
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