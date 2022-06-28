Притула розповів, на що витратить кошти, які зібрали на Байрактари
Заощаджені кошти, які Фонд Притули зібрав на три турецькі "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України.
Джерело: засновник Фонду Сергій Притула у Twitter у відповідь на повідомлення компанії Baykar про те, що вона передасть безпілотники безкоштовно
Пряма мова Притули: "Заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі Збройними Силами України!".
Thank you for appreciating the ability of Ukrainians to unite! We are impressed with your decision!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 27, 2022
The saved funds will be spent to ensure our victory in close cooperation with the Armed Forces of Ukraine!
Teşekkür ederim! https://t.co/ijW0dADMNu
Деталі: Він подякував компанії Baykar, за те, що вона цінує "здатність українців об’єднуватися" і додав, що всі "вражені вашим рішенням".
Що було раніше: Турецька компанія Baykar заявила, що передасть Україні три БПЛА "Bayraktar TB2", на які українці за кілька днів змогли зібрати 600 мільйонів гривень, безкоштовно.
Передісторія:
- Телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков 22 червня відкрили збір коштів на безпілотники для ЗСУ. Метою було зібрати 500 млн гривень на 3 "Байрактари".
- Українці впоралися за 3 доби, зібравши разом 600 мільйонів гривень.