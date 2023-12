Притула розповів, на що витратить кошти, які зібрали на Байрактари

Заощаджені кошти, які Фонд Притули зібрав на три турецькі "Bayrаktar TB2", підуть на забезпечення перемоги України.

Джерело: засновник Фонду Сергій Притула у Twitter у відповідь на повідомлення компанії Baykar про те, що вона передасть безпілотники безкоштовно

Пряма мова Притули: "Заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі Збройними Силами України!".

Thank you for appreciating the ability of Ukrainians to unite! We are impressed with your decision!



The saved funds will be spent to ensure our victory in close cooperation with the Armed Forces of Ukraine!



Teşekkür ederim! https://t.co/ijW0dADMNu