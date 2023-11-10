Єрмак про перебіг війни: 70 метрів зі 100 ми вже пробігли, лишилось найтяжче
П'ятниця, 10 листопада 2023, 12:17
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що робиться усе необхідне, щоб війна швидше закінчилася.
Джерело: інтерв’ю Єрмака Наталії Мосійчук
Пряма мова: "Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона може закінчитися дуже раптово і саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але дуже хотілося б, щоб усе-таки це сталося якомога скоріше".
Реклама:
"Якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 - вони найтяжчі. І якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти".