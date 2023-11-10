Єрмак про перебіг війни: 70 метрів зі 100 ми вже пробігли, лишилось найтяжче

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що робиться усе необхідне, щоб війна швидше закінчилася.

Джерело: інтерв’ю Єрмака Наталії Мосійчук

Пряма мова: "Я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона може закінчитися дуже раптово і саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але дуже хотілося б, щоб усе-таки це сталося якомога скоріше".

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"Якщо порівнювати, наприклад, із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 - вони найтяжчі. І якщо ти почав бачити себе переможцем, можна все програти".