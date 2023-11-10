Ермак о ходе войны: 70 метров из 100 мы уже пробежали, осталось самое трудное

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что делается все необходимое, чтобы война быстрее закончилась.

Источник: интервью Ермака Наталье Мосийчук

Прямая речь: "Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она может закончиться очень внезапно и именно для этого все делается. Много факторов, которые влияют на это. Но очень хотелось бы, чтобы все-таки это произошло как можно скорее".

Реклама:

"Если сравнивать, например, с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 - они самые тяжелые. И если ты начал видеть себя победителем, можно все проиграть".