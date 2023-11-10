Окупанти додали політв'язню Приходьку ще 4,5 років ув'язнення

Кримському політв'язню Олегу Приходьку російський суд додав 4,5 років ув'язнення, загалом його засудили до 9,5 років позбавлення волі.

Джерело: "Суспільне.Крим" з посиланням на доньку політв'язня Наталію Швецову

Пряма мова: "Його "мурижили" чотири години, він там із 6:00 години був. Йому штучно створювали проблеми у спілкуванні. Тобто постійно заважали, постійно забігали, заважали йому спілкуватися з адвокатом. А він же ще й глухий, розумієте. Загалом, суд відбувся і за раз йому винесли вирок: додали статей... За раз йому впаяли 4,5 року суворого утримання".

Реклама:

Деталі: Судове засідання відбулося 8 листопада. Приходько підключався до нього з "Владимирського централу" по відеозв'язку.

Черговий "вирок" окупанти призначили політв'язню за "виправдання тероризму" (ч.1 ст. 354 КК РФ) та "публічні заклики до розв'язання агресивної війни" (ч.2 ст. 205 КК РФ)

За словами Швецової, її 65-річний батько не є стриманим, йому це теж усе врахували та приписали.

ВІДЕО ДНЯ

Донька бранця Кремля зауважила, що батько не вийде з в'язниці живим, і це він розуміє. Також Приходька регулярно відправляють у штрафний ізолятор.

Крім того, її батьку не надають жодної медичної допомоги, не передають ліки, а посилку відібрали. За те, що він написав заяву на це, чоловіка знову відправили у ШІЗО. З грошей теж співробітники в'язниці забирають половину.

Родина політв'язня хоче поїхати до нього, але поки Приходька тримають у ШІЗО, побачитись з ним неможливо.

Передісторія: