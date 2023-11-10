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Оккупанты добавили политзаключенному Приходько еще 4,5 года заключения

Алена МазуренкоПятница, 10 ноября 2023, 20:46
Оккупанты добавили политзаключенному Приходько еще 4,5 года заключения
ОЛЕГ ПРИХОДЬКО, РАДИО СВОБОДА

Крымскому политзаключенному Олегу Приходько российский суд добавил 4,5 лет заключения, всего его приговорили к 9,5 годам лишения свободы.

Источник: "Суспільне.Крим" со ссылкой на дочь политзаключенного Наталью Швецову

Прямая речь: "Его "мурыжили" четыре часа, он там с 6:00 часов был. Ему искусственно создавали проблемы в общении. То есть постоянно мешали, постоянно забегали, мешали ему общаться с адвокатом. А он же еще и глухой, понимаете. В общем, суд состоялся и за раз ему вынесли приговор: добавили статей... За раз ему впаяли 4,5 года строгого содержания".

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Детали: Судебное заседание состоялось 8 ноября. Приходько подключался к нему из "Владимирского централа" по видеосвязи.

Очередной "приговор" оккупанты назначили политзаключенному за "оправдание терроризма" (ч.1 ст. 354 УК РФ) и "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны" (ч.2 ст. 205 УК РФ)

По словам Швецовой, ее 65-летний отец не является сдержанным, ему это тоже все учли и приписали.

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Дочь пленника Кремля отметила, что отец не выйдет из тюрьмы живым, и это он понимает. Также Приходько регулярно отправляют в штрафной изолятор.

Кроме того, ее отцу не оказывают никакой медицинской помощи, не передают лекарства, а посылку отобрали. За то, что он написал заявление на это, мужчину снова отправили в ШИЗО. Из денег тоже сотрудники тюрьмы забирают половину.

Семья политзаключенного хочет поехать к нему, но пока Приходько держат в ШИЗО, увидеться с ним невозможно.

Предыстория:

  • В июле Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькова подтвердить местонахождение Приходько.
  • 3 марта 2021 Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в 110 тысяч рублей за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года".

Темы: политзаключенныеРосcияоккупация
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