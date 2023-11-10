Оккупанты добавили политзаключенному Приходько еще 4,5 года заключения
Крымскому политзаключенному Олегу Приходько российский суд добавил 4,5 лет заключения, всего его приговорили к 9,5 годам лишения свободы.
Источник: "Суспільне.Крим" со ссылкой на дочь политзаключенного Наталью Швецову
Прямая речь: "Его "мурыжили" четыре часа, он там с 6:00 часов был. Ему искусственно создавали проблемы в общении. То есть постоянно мешали, постоянно забегали, мешали ему общаться с адвокатом. А он же еще и глухой, понимаете. В общем, суд состоялся и за раз ему вынесли приговор: добавили статей... За раз ему впаяли 4,5 года строгого содержания".
Детали: Судебное заседание состоялось 8 ноября. Приходько подключался к нему из "Владимирского централа" по видеосвязи.
Очередной "приговор" оккупанты назначили политзаключенному за "оправдание терроризма" (ч.1 ст. 354 УК РФ) и "публичные призывы к развязыванию агрессивной войны" (ч.2 ст. 205 УК РФ)
По словам Швецовой, ее 65-летний отец не является сдержанным, ему это тоже все учли и приписали.
Дочь пленника Кремля отметила, что отец не выйдет из тюрьмы живым, и это он понимает. Также Приходько регулярно отправляют в штрафной изолятор.
Кроме того, ее отцу не оказывают никакой медицинской помощи, не передают лекарства, а посылку отобрали. За то, что он написал заявление на это, мужчину снова отправили в ШИЗО. Из денег тоже сотрудники тюрьмы забирают половину.
Семья политзаключенного хочет поехать к нему, но пока Приходько держат в ШИЗО, увидеться с ним невозможно.
Предыстория:
- В июле Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькова подтвердить местонахождение Приходько.
- 3 марта 2021 Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону незаконно осудил Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима и уплате штрафа в 110 тысяч рублей за якобы "незаконное изготовление взрывчатых веществ, попытку совершения террористического акта, а также подготовку к поджогу генконсульства РФ во Львове летом 2019 года".