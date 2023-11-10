У "ДНР" до 30 років ув’язнення засудили захисника Маріуполя

Так званий суд "ДНР" засудив фельдшера 36-ї окремої бригади мотопіхоти ЗСУ Віталія Матвієнка до 30 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Джерело: Meduza, Слідчий комітет РФ

Деталі: 37-річного Матвієнка звинувачують у нібито вбивстві шести мирних жителів у Маріуполі та замаху на життя ще чотирьох.

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Як стверджують російські силовики, Матвієнко у березні 2022 року за наказом командира нібито розстріляв з автомата легковий автомобіль із людьми, а потім разом із товаришами по службі — колону з трьох автомобілів.

За вересень 2023 року в "ЛДНР" засудили 19 українських військових, за жовтень — 24, листопад — 10.

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