В "ДНР" к 30 годам тюрьмы приговорили защитника Мариуполя
Пятница, 10 ноября 2023, 22:34
Так называемый суд "ДНР" приговорил фельдшера 36-й отдельной бригады мотопехоты ВСУ Виталия Матвиенко к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Источник: Meduza, Следственный комитет РФ
Детали: 37-летний Матвиенко обвиняется в якобы убийстве шести мирных жителей в Мариуполе и покушении на жизнь еще четырех.
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Как утверждают российские силовики, Матвиенко в марте 2022 года по приказу командира якобы расстрелял из автомата легковой автомобиль с людьми, а затем вместе с сослуживцами — колонну из трех автомобилей.
За сентябрь 2023 года в "ЛДНР" осудили 19 украинских военных, за октябрь - 24, ноябрь - 10.
Предыстория:
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- В июне российскому Ростову-на-Дону устроили показательное судилище над 22 "азовцами", защищавшими Мариуполь и "Азовсталь", среди них было восемь женщин.
1 ноября террористы "ДНР" приговорили одного украинского военного к пожизненному заключению, еще двоим "приговорили" 30 лет за решеткой.