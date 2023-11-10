В "ДНР" к 30 годам тюрьмы приговорили защитника Мариуполя

Так называемый суд "ДНР" приговорил фельдшера 36-й отдельной бригады мотопехоты ВСУ Виталия Матвиенко к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник: Meduza, Следственный комитет РФ

Детали: 37-летний Матвиенко обвиняется в якобы убийстве шести мирных жителей в Мариуполе и покушении на жизнь еще четырех.

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Как утверждают российские силовики, Матвиенко в марте 2022 года по приказу командира якобы расстрелял из автомата легковой автомобиль с людьми, а затем вместе с сослуживцами — колонну из трех автомобилей.

За сентябрь 2023 года в "ЛДНР" осудили 19 украинских военных, за октябрь - 24, ноябрь - 10.

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