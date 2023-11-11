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У Росії пролунав вибух на пороховому заводі

Олена ІвашківСубота, 11 листопада 2023, 00:30
У Росії пролунав вибух на пороховому заводі
Вибух на Котовському пороховому заводі в Тамбові, фото Mash

Потужна пожежа спалахнула близько півночі на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії.

Джерело: Telegram Mash

Деталі: Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.

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За даними російських ЗМІ, за півтори години нібито все вдалося загасити. Площа становила 300 метрів квадратних. 

Причини пожежі уточнюються. Постраждалих немає.

Передісторія: 

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Теми: Росія
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