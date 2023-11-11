У Росії пролунав вибух на пороховому заводі

Вибух на Котовському пороховому заводі в Тамбові, фото Mash

Потужна пожежа спалахнула близько півночі на Котовському пороховому заводі в Тамбові у Росії.

Джерело: Telegram Mash

Деталі: Місцеві жителі повідомили про звук вибуху перед тим, як спалахнув вогонь.

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За даними російських ЗМІ, за півтори години нібито все вдалося загасити. Площа становила 300 метрів квадратних.

Причини пожежі уточнюються. Постраждалих немає.

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