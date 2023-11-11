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В России прогремел взрыв на Котовском пороховом заводе

Алена ИвашкивСуббота, 11 ноября 2023, 00:30
В России прогремел взрыв на Котовском пороховом заводе

Мощный пожар вспыхнул около полуночи на Котовском пороховом заводе в Тамбове в России.

Источник: Telegram Mash

Детали: Местные жители сообщили о звуке взрыва перед тем, как вспыхнул огонь.

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По данным российских СМИ, за полтора часа якобы все удалось потушить. Площадь составляла 300 метров квадратных. 

Причины пожара уточняются. Пострадавших нет.

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Темы: Росcия
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