В России прогремел взрыв на Котовском пороховом заводе

Мощный пожар вспыхнул около полуночи на Котовском пороховом заводе в Тамбове в России.

Источник: Telegram Mash

Детали: Местные жители сообщили о звуке взрыва перед тем, как вспыхнул огонь.

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По данным российских СМИ, за полтора часа якобы все удалось потушить. Площадь составляла 300 метров квадратных.

Причины пожара уточняются. Пострадавших нет.

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