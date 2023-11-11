В России прогремел взрыв на Котовском пороховом заводе
Суббота, 11 ноября 2023, 00:30
Мощный пожар вспыхнул около полуночи на Котовском пороховом заводе в Тамбове в России.
Источник: Telegram Mash
Детали: Местные жители сообщили о звуке взрыва перед тем, как вспыхнул огонь.
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По данным российских СМИ, за полтора часа якобы все удалось потушить. Площадь составляла 300 метров квадратных.
Причины пожара уточняются. Пострадавших нет.
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Предыстория:
- В пятницу вечером в российском городе Коломна сообщают о звуках взрывов и, вероятно, сбитом беспилотнике.