Росіяни запускали нову групу ударних безпілотників
Субота, 11 листопада 2023, 01:56
У ніч на 11 листопада російські військові запускали групу ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Деталі: Безпілотники рухалися з Дніпропетровської області у північному напрямку.
Реклама:
Тривога через ударні БпЛА також була оголошена у Донецькій та Запорізькій областях.
О 2.05 тривога проширилася на Полтавську область.
Близько 3.00 відбувся відбій тривоги у всіх областях, окрім Запорізької.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо, у ніч на 11 листопада у кількох областях оголошена повітряна тривога через запуск ворожих ракет.
Ввечері 10 листопада у Повітряних силах повідомляли про загрозу БпЛА з кількох напрямків, тривога поширилась на Київ.