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Росіяни запускали нову групу ударних безпілотників

Олена ІвашківСубота, 11 листопада 2023, 01:56
Росіяни запускали нову групу ударних безпілотників
фото ілюстраційне, Getty images

У ніч на 11 листопада російські військові запускали групу ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Безпілотники рухалися з Дніпропетровської області у північному напрямку. 

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Тривога через ударні БпЛА також була оголошена у Донецькій та Запорізькій областях.

О 2.05 тривога проширилася на Полтавську область.

Близько 3.00 відбувся відбій тривоги у всіх областях, окрім Запорізької.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада у кількох областях оголошена повітряна тривога через запуск ворожих ракет.

Ввечері 10 листопада у Повітряних силах повідомляли про загрозу БпЛА з кількох напрямків, тривога поширилась на Київ.

Теми: безпілотники
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