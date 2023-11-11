Россияне запускали новую группу ударных беспилотников

В ночь на 11 ноября российские военные запускали группу ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Беспилотники движутся из Днепропетровской области в северном направлении.

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Тревога из-за ударных БпЛА также объявлена в Донецкой и Запорожской областях.

В 2:05 тревога распространилась на Полтавскую область.

Около 3.00 раздался отбой тревоги во всех областях, кроме Запорожской.

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Напомним, в ночь на 11 ноября в нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за запуска вражеских ракет.

Вечером 10 ноября в Воздушных силах сообщали об угрозе БпЛА с нескольких направлений, тревога распространилась на Киев.