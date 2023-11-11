Россияне запускали новую группу ударных беспилотников
Суббота, 11 ноября 2023, 01:56
В ночь на 11 ноября российские военные запускали группу ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: Беспилотники движутся из Днепропетровской области в северном направлении.
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Тревога из-за ударных БпЛА также объявлена в Донецкой и Запорожской областях.
В 2:05 тревога распространилась на Полтавскую область.
Около 3.00 раздался отбой тревоги во всех областях, кроме Запорожской.
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Напомним, в ночь на 11 ноября в нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за запуска вражеских ракет.
Вечером 10 ноября в Воздушных силах сообщали об угрозе БпЛА с нескольких направлений, тревога распространилась на Киев.