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Министр энергетики допустил атаку на российскую нефтегазовую инфраструктуру – Politico

Алена ИвашкивСуббота, 11 ноября 2023, 05:23
Министр энергетики допустил атаку на российскую нефтегазовую инфраструктуру – Politico
Герман Галущенко, фото со страницы Министерства энергетики Украины в Facebook

Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, если Москва усилит обстрел энергосистемы Украины этой зимой.

Источник: заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в интервью Politico

Детали: Галущенко в Вашингтоне сказал, что Россия регулярно осуществляет кибератаки на электросети Украины и, как ожидается, усилит физические атаки, когда температура упадет, а люди будут больше зависеть от энергии для отопления своих домов.

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Когда Галущенко спросили, могут ли слова президента Владимира Зеленского об "ответе", если Россия усилит атаки, означать нацеливание Украины на огромную нефтегазовую инфраструктуру России, крупнейший двигатель ее экономики, он ответил: "Это было бы справедливо".

Прямая речь Галущенко: "Отвечая [на атаку России], мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру.

Атаки на инфраструктуру не будут настолько критичными для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти.

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Я имею в виду, что топливо можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться".

Предыстория: 

Темы: энергетикаобстрел
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