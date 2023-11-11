Министр энергетики допустил атаку на российскую нефтегазовую инфраструктуру – Politico

Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру, если Москва усилит обстрел энергосистемы Украины этой зимой.

Источник: заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в интервью Politico

Детали: Галущенко в Вашингтоне сказал, что Россия регулярно осуществляет кибератаки на электросети Украины и, как ожидается, усилит физические атаки, когда температура упадет, а люди будут больше зависеть от энергии для отопления своих домов.

Реклама:

Когда Галущенко спросили, могут ли слова президента Владимира Зеленского об "ответе", если Россия усилит атаки, означать нацеливание Украины на огромную нефтегазовую инфраструктуру России, крупнейший двигатель ее экономики, он ответил: "Это было бы справедливо".

Прямая речь Галущенко: "Отвечая [на атаку России], мы ответим тем же подходом, атакуя их энергетическую инфраструктуру.

Атаки на инфраструктуру не будут настолько критичными для цен, особенно когда вы говорите о газе и нефти.

ВИДЕО ДНЯ

Я имею в виду, что топливо можно купить не только в России. Я уверен, что мир мог бы справиться".

Предыстория: