На Дніпропетровщині два ударні безпілотники вцілили у будівлю: виникла пожежа
Субота, 11 листопада 2023, 08:00
На Дніпропетровщині два "Шахеди" поцілили по будівлі: є руйнування та виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: Вночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область безпілотниками. П'ять з них збили Повітряні сили – у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.
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Окрім цього, двічі агресор цілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Зробив понад півдесятка пострілів з важкої артилерії. Люди не постраждали.
Нагадаємо, у ніч на 11 листопада у кількох областях оголошена повітряна тривога через запуск ворожих ракет.
Ввечері 10 листопада у Повітряних силах повідомляли про загрозу БпЛА з кількох напрямків, тривога поширилась на Київ.
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