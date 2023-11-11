На Дніпропетровщині  два ударні безпілотники вцілили у будівлю: виникла пожежа

Пожежа у Дніпропетровській області, фото голови ДОВА Сергія Лисака у Telegram

На Дніпропетровщині два "Шахеди" поцілили по будівлі: є руйнування та виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: Вночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область безпілотниками. П'ять з них збили Повітряні сили – у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

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Окрім цього, двічі агресор цілив по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Зробив понад півдесятка пострілів з важкої артилерії. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада у кількох областях оголошена повітряна тривога через запуск ворожих ракет.

Ввечері 10 листопада у Повітряних силах повідомляли про загрозу БпЛА з кількох напрямків, тривога поширилась на Київ.