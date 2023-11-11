В Днепропетровской области два беспилотника попали в здание: возник пожар

Пожар в Днепропетровской области, фото председателя ДОВА Сергея Лисака в Telegram

В Днепропетровской области два "Шахеды" попали по зданию: есть разрушения и возник пожар, который спасатели укротили.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Детали: Ночью враг массированно атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Пять из них сбили Воздушные силы - в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.

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Кроме этого, дважды агрессор целился по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Сделал более полудесятка выстрелов из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 11 ноября в нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за запуска вражеских ракет.

Вечером 10 ноября в Воздушных силах сообщали об угрозе БпЛА с нескольких направлений, тревога распространилась на Киев.