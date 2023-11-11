У Києві було чути вибухи перед повітряною тривогою

Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.

Джерело: Українська правда, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко, очільник ОП Андрій Єрмак

Деталі: Мешканці столиці чули вибухи, потім пролунала повітряна тривога.

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Повітряники та місцева влада повідомляють про ракетну небезпеку в столиці.

Станом на зараз в Україні повітряна тривога (окрім Криму та Луганщини) лише у Київській та Одеській областях.

Тим часом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За його попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.

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Водночас Єрмак нагадав, що "фото і відео роботи ППО не можна публікувати".

Оновлено: Згодом Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.

Речник Повітряних сил повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою.