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У Києві було чути вибухи перед повітряною тривогою

Роман ПетренкоСубота, 11 листопада 2023, 08:05
У Києві було чути вибухи перед повітряною тривогою
alerts, скриншот

Мешканці столиці вранці 11 листопада чули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу.

Джерело: Українська правда, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко, очільник ОП Андрій Єрмак

Деталі: Мешканці столиці чули вибухи, потім пролунала повітряна тривога.

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Повітряники та місцева влада повідомляють про ракетну небезпеку в столиці.

Станом на зараз в Україні повітряна тривога (окрім Криму та Луганщини) лише у Київській та Одеській областях.

Тим часом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За його попередньою інформацією, спрацювали сили ППО по балістиці.

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Водночас Єрмак нагадав, що "фото і відео роботи ППО не можна публікувати". 

Оновлено: Згодом Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вранці 11 листопада поблизу Києва працювала протиповітряна оборона, тому в місті було чути вибухи.

Речник Повітряних сил повідомив, що ранкові вибухи у Києві – це робота ППО після того, як Росія атакувала балістикою.

Теми: вибухповітряна тривога
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