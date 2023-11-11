В Киеве были слышны взрывы перед воздушной тревогой

Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.

Источник: Украинская правда, Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: Жители столицы слышали взрывы, потом прозвучала воздушная тревога.

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Воздушники и местные власти сообщают о ракетной опасности в столице.

По состоянию на сейчас в Украине воздушная тревога (кроме Крыма и Луганщины) только в Киевской и Одесской областях.

Тем временем мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.

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В это же время Ермак напомнил, что "фото и видео работы ПВО нельзя публиковать".

Обновлено: Впоследствии Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября под Киевом работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы.

Представитель Воздушных сил сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.