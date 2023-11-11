Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве были слышны взрывы перед воздушной тревогой

Роман ПетренкоСуббота, 11 ноября 2023, 08:05
В Киеве были слышны взрывы перед воздушной тревогой
alerts, скриншот

Жители столицы утром 11 ноября слышали взрывы, после чего включили воздушную тревогу.

Источник: Украинская правда, Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: Жители столицы слышали взрывы, потом прозвучала воздушная тревога.

Реклама:

Воздушники и местные власти сообщают о ракетной опасности в столице.

По состоянию на сейчас в Украине воздушная тревога (кроме Крыма и Луганщины) только в Киевской и Одесской областях.

Тем временем мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике.

ВИДЕО ДНЯ

В это же время Ермак напомнил, что "фото и видео работы ПВО нельзя публиковать".

Обновлено: Впоследствии Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что утром 11 ноября под Киевом работала противовоздушная оборона, поэтому в городе были слышны взрывы.

Представитель Воздушных сил сообщил, что утренние взрывы в Киеве - это работа ПВО после того, как Россия атаковала баллистикой.

Темы: взрыввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
взрыв
Взрывы в Киеве: РФ стреляла баллистикой, две ракеты попали в поле
Взрывы, которые слышали в столице, были работой ПВО под Киевом - Кличко
В Подмосковье сообщают о звуках взрывов
Последние новости
15:31
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 млн в обход Конгресса
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
Все новости...
Реклама: