ISW проаналізував, чому Росії доводиться розраховувати на лобові атаки піхоти

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) Росія розраховує на "піхотні лобові атаки" у війні проти України через втрату техніки і брак належним чином підготовленого особового складу.

Джерело: ISW

Деталі: Продовження обговорення в російських блогах широкомасштабних лобових атак російської піхоти висвітлює проблеми, з якими зіткнеться Росія, використовуючи масовані піхотні атаки, щоб компенсувати проблеми на користь сприяння поточній позиційній війні, визначені українським головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним.

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Один із російських "воєнкорів" підкреслив 11 листопада, що російська практика проведення тактичних штурмів з метою штурму українських укріплених позицій у лісових районах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву на будь-якій ділянці фронту.

Він зазначив, що немає можливості підготувати достатню кількість російських військовослужбовців для інтенсивних лобових атак, необхідних для значного просування в Україні.

Інший "воєнкор" стверджував, що російські військові ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", тому що у них стало менше танків, БМП і БТР поблизу лінії фронту.

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Критично налаштований російський "воєнкор" відповів на коментар про "піхотний ренесанс", назвавши його негативним відображенням втрат російської техніки і поганої координації на фронті, що призвело до переходу до штурмової тактики.

Телеграм-канал, пов'язаний з російським спецназом, поскаржився, що залежність від фронтальних штурмів під проводом піхоти в значній мірі приписують усім підрозділам спецназу, які були розгорнуті в Україні, тому що, як стверджується, російське командування використовувало спецпризначенців у лобових штурмах із самого початку війни.

При цьому зазначається, що сили спецназу не призначені для проведення таких атак на чолі з піхотою, як стандартна російська мотострілецька піхота, і деякі російські джерела явно розчаровані наслідками неправильного застосування таких "спецназівських підрозділів".

Аналітики ISW відзначали, що російські війська все частіше покладаються на лобові атаки на чолі з піхотою, ймовірно, для того, щоб компенсувати нестачу належним чином підготовленого особового складу і через значні втрати техніки.

Експерти підсумовують: "Російський Генеральний штаб, схоже, значною мірою покладається на лобові атаки як на домінуючу тактику в Україні, що є важливою частиною російського вирішення проблем "військового паритету", викладених в колонці Залужного про "позиційну війну".

Ключові висновки ISW за 11 листопада: