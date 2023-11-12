ISW проанализировал, почему России приходится рассчитывать на лобовые атаки пехоты

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW) Россия рассчитывает на "пехотные лобовые атаки" в войне против Украины из-за потери техники и нехватки должным образом подготовленного личного состава.

Источник: ISW

Детали: Продолжение обсуждения в российских блогах широкомасштабных лобовых атак российской пехоты освещает проблемы, с которыми столкнется Россия, используя массированные пехотные атаки, чтобы компенсировать проблемы в пользу содействия текущей позиционной войне, определенные украинским главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.

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Один из российских "военкоров" подчеркнул 11 ноября, что российская практика проведения тактических штурмов с целью штурма украинских укрепленных позиций в лесных районах Донбасса не приведет к более широкому оперативному прорыву на любом участке фронта.

Он отметил, что нет возможности подготовить достаточное количество российских военнослужащих для интенсивных лобовых атак, необходимых для значительного продвижения в Украине.

Другой "военкор" утверждал, что российские военные вот-вот переживут "настоящий ренессанс пехотного боя", потому что у них стало меньше танков, БМП и БТР вблизи линии фронта.

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Критически настроенный российский "военкор" ответил на комментарий о "пехотном ренессансе", назвав его негативным отражением потерь российской техники и плохой координации на фронте, что привело к переходу к штурмовой тактике.

Телеграм-канал, связанный с российским спецназом, пожаловался, что зависимость от фронтальных штурмов под руководством пехоты в значительной степени приписывают всем подразделениям спецназа, которые были развернуты в Украине, потому что, как утверждается, российское командование использовало спецназовцев в лобовых штурмах с самого начала войны.

При этом отмечается, что силы спецназа не предназначены для проведения таких атак во главе с пехотой, как стандартная российская мотострелковая пехота, и некоторые российские источники явно разочарованы последствиями неправильного применения таких "спецназовских подразделений".

Аналитики ISW отмечали, что российские войска все чаще полагаются на лобовые атаки во главе с пехотой, вероятно, для того, чтобы компенсировать недостаток должным образом подготовленного личного состава и из-за значительных потерь техники.

Эксперты подводят итоги: "Российский Генеральный штаб, похоже, в значительной степени полагается на лобовые атаки как на доминирующую тактику в Украине, что является важной частью российского решения проблем "военного паритета", изложенных в колонке Залужного о "позиционной войне".

Ключевые выводы ISW за 11 ноября:

В ночь с 10 на 11 ноября российские войска нанесли масштабные ракетные удары и удары с использованием беспилотников, впервые за последние 52 дня нацелившись на Киевскую область.

По сообщениям, Главное управление военной разведки Украины было причастно как минимум к одному из трех ударов по территории России 10-11 ноября.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, похоже, все больше отодвигает на второй план своего старшего сына, 18-летнего Ахмата Кадырова, в пользу младшего сына Адама Кадырова.

Российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, под Авдеевкой, к западу и юго-западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись вперед вблизи Авдеевки.

По сообщениям, российские власти начали очередную масштабную волну скрытой мобилизации.

Кроме того, российские власти продолжают усилия по пополнению рабочей силы и искусственному изменению демографической ситуации в оккупированной Украине.