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ГУР показало відео удару по катерах ЧФ РФ на узбережжі Криму

Олена РощінаП'ятниця, 10 листопада 2023, 10:25
ГУР показало відео удару по катерах ЧФ РФ на узбережжі Криму
У Чорноморському уражено десантні катери Росії, скриншот із відео ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило, що завдяки проведеній вночі спецоперації в окупованому Криму уражено катери класу "Серна" з екіпажем і бронетехнікою, опублікувало відео. 

Джерело: ГУР Міноборони України

Дослівно ГУР: "У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Йдеться про катери проекту 11770 (класу "Серна"). На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82".

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Деталі: Офіційне підтвердження українська розвідка дала після того, як інформація про два уражених катери поблизу селища Чорноморське з’явилася у "Суспільного" та "Фактів" із посиланням на джерела у ГУР. 

Розвідка додала, що спецоперацію вдалось реалізувати завдяки підтримці з боку платформи United24.

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ГУР зазначає, що малі десантні катери класу "Серна" РФ активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та в Чорному морі.

Малий десантний корабель класу "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. Також такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів ЧФ РФ, коли в них не лишилося корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України, зазначає ГУР.

 
Російський катер проекту 11770, Фото: Вікіпедія

Передісторія: 

Теми: КримЧФ РосіїГУР
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