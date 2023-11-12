Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Демченко про прапор у Тополях: українські бійці контролюють, аби росіяни там не закріпилися

Роман ПетренкоНеділя, 12 листопада 2023, 11:15
Демченко про прапор у Тополях: українські бійці контролюють, аби росіяни там не закріпилися
скриншот

Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко повідомив, що українські військові контролюють населений пункт Тополі в сірій зоні, де нещодавно встановили прапор, але самі там постійно не перебувають.

Джерело: Демченко в ефірі телемарафону

Пряма мова Демченка: "Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій.

Реклама:

Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене.

Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися".

Деталі: Демченко зазначив, що прикордонники своїм встановленням прапору нагадали, що це – українська земля, і окупантам робити на ній нічого.

ВІДЕО ДНЯ

Він пообіцяв, що бійці робитимуть так і надалі.

Нагадаємо: Прикордонники 11 листопада підняли український прапор у селі Тополі на Харківщині, що перебувало в "сірій зоні" біля кордону з РФ.

Теми: Прикордонна службадеокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW

Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини

Більшість "слуг" за повернення закону про мобілізацію на доопрацювання – джерела

Армія РФ вдарила по вугільному підприємству у Мирнограді на Донеччині, загинула людина

ОновленоУ Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора та її доньку

Усі новини...
"Вороги горять": Сирський показав, як десантники нищать окупантів
Мінус росіян: захисники знищили ще 1100 окупантів і 7 їхніх танків
Окупанти збільшили кількість авіаударів – Тарнавський
Росія атакувала Миколаївщину одночасно балістичною та керованими ракетами
Останні новини
04:48
Кремль перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні – ISW
03:58
"План перемоги в Україні": республіканці пояснили, як США мають допомогти здолати Росію
03:22
На громаду Сумщини росіяни скинули 9 мін
02:20
відео, оновленоУ Москві та Підмосков'ї – масштабні пожежі
01:54
Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"
01:26
фотоРятувальники показали наслідки ракетного удару по центру Харкова
00:58
Посол: 29 українцям відмовили в евакуації із Сектора Гази через співпрацю з ХАМАС
00:28
В уряді Фінляндії підтвердили намір тримати кордон із РФ закритим
00:01
Оновлено від 22:40, фотоРакетний удар по Харкову: 11 постраждалих, серед них – журналісти з Туреччини
23:48
Молдова про чергову "заборону" на в’їзд до РФ: Викликає жаль, але це вже звичайне явище
Усі новини...
Реклама: