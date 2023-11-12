Демченко про прапор у Тополях: українські бійці контролюють, аби росіяни там не закріпилися

Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко повідомив, що українські військові контролюють населений пункт Тополі в сірій зоні, де нещодавно встановили прапор, але самі там постійно не перебувають.

Джерело: Демченко в ефірі телемарафону

Пряма мова Демченка: "Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій.

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Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене.

Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися".

Деталі: Демченко зазначив, що прикордонники своїм встановленням прапору нагадали, що це – українська земля, і окупантам робити на ній нічого.

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Він пообіцяв, що бійці робитимуть так і надалі.

Нагадаємо: Прикордонники 11 листопада підняли український прапор у селі Тополі на Харківщині, що перебувало в "сірій зоні" біля кордону з РФ.