Демченко о флаге в Тополях: украинские бойцы контролируют, чтобы россияне там не закрепились

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что украинские военные контролируют населенный пункт Тополя в серой зоне, где недавно установили флаг, но сами там постоянно не находятся.

Источник: Демченко в эфире телемарафона

Прямая речь Демченко: "Враг был отброшен на этом участке, но ситуация остается там непростой. Населенный пункт находится и у границы с Россией, и на направлении линии боевых действий.

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Постоянное пребывание украинских защитников там достаточно затруднено.

Наши ребята постоянно контролируют это направление, чтобы враг там не мог закрепиться".

Детали: Демченко отметил, что пограничники своим установлением флага напомнили, что это - украинская земля, и оккупантам делать на ней нечего.

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Он пообещал, что бойцы будут делать так и в дальнейшем.

Напомним: Пограничники 11 ноября подняли украинский флаг в селе Тополи на Харьковщине, которое находилось в "серой зоне" у границы с РФ.