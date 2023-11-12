Демченко о флаге в Тополях: украинские бойцы контролируют, чтобы россияне там не закрепились
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что украинские военные контролируют населенный пункт Тополя в серой зоне, где недавно установили флаг, но сами там постоянно не находятся.
Источник: Демченко в эфире телемарафона
Прямая речь Демченко: "Враг был отброшен на этом участке, но ситуация остается там непростой. Населенный пункт находится и у границы с Россией, и на направлении линии боевых действий.
Постоянное пребывание украинских защитников там достаточно затруднено.
Наши ребята постоянно контролируют это направление, чтобы враг там не мог закрепиться".
Детали: Демченко отметил, что пограничники своим установлением флага напомнили, что это - украинская земля, и оккупантам делать на ней нечего.
Он пообещал, что бойцы будут делать так и в дальнейшем.
Напомним: Пограничники 11 ноября подняли украинский флаг в селе Тополи на Харьковщине, которое находилось в "серой зоне" у границы с РФ.